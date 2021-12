Andree Katic (37) schwebt auf Wolke sieben. Am Montag gab der ehemalige Köln 50667-Darsteller bekannt, dass er seine Partnerin Selda geheiratet hat. Wenige Monate zuvor wurde noch darüber spekuliert, ob das Paar sich verlobt hat. Details über seine Hochzeit gab der Schauspieler bisher noch nicht preis. Bis jetzt – Andree plauderte mit Promiflash über den schönsten Tag seines Lebens und seine Zukunftspläne mit Ehefrau Selda.

"Wir haben im engsten Familien- und Freundeskreis geheiratet", verriet der Afterglow – Alles nur Show?-Star im Interview mit Promiflash. Für ihn sei es ein sehr schönes Gefühl gewesen, seine Liebsten an diesem Tag um sich zu haben. Doch was war eigentlich der für ihn schönste Moment? "Als meine Frau in ihrem Brautkleid vor mir stand. Unbeschreiblich. Und unser erster Kuss nach unserem Jawort", schwärmte der 37-Jährige.

Da die Hochzeit bereits vor einiger Zeit stattgefunden hatte, war das Ehepaar bereits in den Flitterwochen. "Wir hatten eine wunderschöne Zeit", erinnerte sich Andree. Jetzt wolle das Paar erst mal seine Zweisamkeit genießen. Zu ihren Zukunftsplänen, wie Hausbau und Kinder, hielt der Schauspieler sich bedeckt: "Lassen Sie sich überraschen."

Instagram / andreekatic Andree Katic mit seiner Freundin Selda

