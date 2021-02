Die Vorabend-Soap Köln 50667 begeistert ihre Fans aktuell mit einer ziemlich pikanten Storyline! Patrick steckt inmitten eines komplizierten Liebesdreiecks: Er kann sich einfach nicht zwischen Jill und Sam entscheiden – die unterschiedlicher nicht sein könnten. Inzwischen hat er Sam sogar betrogen und während ihrer Beziehung mit der viel jüngeren Jill geknutscht! Mit wem sollte Patrick also zusammen sein? Im Promiflash-Interview verraten die Darsteller Andree Katic (36) und Jiena Viduka (22) jetzt, wie sie darüber denken!

"Patrick soll seinem Herzen folgen", würde Darsteller Andree seiner Figur raten. "Wenn er sich zu Jill mehr hingezogen fühlt, sollte er dem nachgeben. Wenn Patrick lieber alleine bleiben möchte, was auch völlig okay ist, sollte er alleine bleiben. Man kann nichts erzwingen." Grundsätzlich findet der Schauspieler aber, dass Patrick und Jill ein gutes Paar wären! "Die beiden bilden Gegensätze, die gut zusammenpassen. Jill ist sehr hibbelig und aktiv. Patrick hingegen ist eher der Ruhige. Das harmoniert sehr schön zwischen den beiden."

Obwohl Jill-Darstellerin Jiena auch der Meinung ist, dass die beiden gut zusammenpassen würden, sagt sie ganz klar: "Ich persönlich bin kein Fan davon, sich an vergebene Männer ranzumachen, deshalb würde ich Jill raten, dass sie die Finger von ihm lassen soll. Es gehört sich einfach nicht, um jemanden zu werben, der in einer Beziehung ist." Aber die Influencerin ergänzt: "Wenn das Schicksal es so will, wird Patrick mit Sam nicht glücklich, und dann kann man weitersehen."

Tatsächlich erfahren die "Köln 50667"-Fans in der heutigen Folge, was Patricks Schicksal mit ihm vorhat! "Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Anzeige

Instagram / andreekatic Andree Katic und Diana Schneider alias Patrick und Sam in "Köln 50667"

Anzeige

© RTLZWEI / Paul Küster Jiena Viduka, "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / andreekatic Andree Katic, "Köln 50667"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de