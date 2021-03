Die Köln 50667-Darsteller geben Einblicke in ihre Freizeitgestaltung! Auch wenn eingefleischte Fans der beliebten RTL2-Soap ihre Lieblinge täglich im TV sehen, wissen sie natürlich nicht alles über die Schauspieler. Im Promiflash-Interview plauderten einige von ihnen jetzt aus, was sie am liebsten in ihrer Freizeit machen – die Antworten dürften viele überraschen: Wer hätte beispielsweise gedacht, dass Diana Schneider eine leidenschaftliche Golfspielerin ist?

"Mein allergrößtes Hobby ist Golfspielen. Ich spiele seit dem Celebrity Golfcamp im Juni 2020 mehrmals die Woche Golf und kann nicht genug davon kriegen", betonte die Samantha-Darstellerin im Promiflash-Interview. "Oft gehe ich morgens vorm Frühstück alleine über den Golfplatz und genieße die Ruhe und die Natur. Ebenso toll ist es, sich am Wochenende ein paar Bierchen einzupacken und mit Freunden auf die Golfrunde zu gehen." Diana weiß zwar, was man über Golfer sagt – kann die Vorurteile aber nicht bestätigen: "Golf ist alles andere als elitär und versnobt. Ich kenne keinen Sport, wo man so viele nette Menschen kennenlernt."

Diana ist nicht die einzige Sportlerin in der "Köln 50667"-Familie! Gegenüber Promiflash verriet Pascal Zadow (23): "Eines meiner größten Hobbys ist Fußballspielen. Ich habe acht Jahre lang auf Schalke 04 gespielt und musste dann zwangsläufig durch einen Ellbogenbruch damit aufhören." Bis heute könne der Luca-Darsteller nicht die Füße stillhalten, wenn er einen Ball sieht. Ansonsten sei er immer für Abenteuer und Reisen mit seiner Freundin und Kollegin Luise-Isabella Matejczyk sowie Hündchen Channi zu haben.

Auch Andree Katic (36) pflegt ganz besondere Leidenschaften: "Das Auflegen und Kampfsport. Darin gehe ich total auf und es macht mir einen freien Kopf", plauderte der Patrick-Darsteller aus. Und wie sieht es bei Set-Küken Alena Nolte (22) aus? "Ich habe zwölf Jahre Tennis gespielt und reise immer ganz viel auch auf anderen Kontinenten, wenn es die Situation zulässt", offenbarte die Darstellerin von Cleo. "Ich freue mich schon sehr auf die kommenden Reiseziele."

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW

verfügbar.

Privat Diana Schneider, Musikerin und Schauspielerin

Privat Pascal Zadow bei einem Fußballspiel

Privat Andree Katic

Privat Alena Nolte beim Tennisspielen

Privat Alena Nolte in New York

Privat Andree Katic, "Köln 50667"-Darsteller

Privat Luise-Isabella Matejczyk und Pascal Zadow

