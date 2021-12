Fiona Erdmann (33) ist in freudiger Erwartung – und alle freuen sich mit ihr! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte gerade diese emotionale Neuigkeit öffentlich: Sie und ihr Partner Moe erwarten wieder ein Kind! Erst im April dieses Jahres hat das Model, das bereits einen Sohn hat, eine Fehlgeburt erlitten. Umso schöner ist nun, dass Fiona erneut schwanger ist! Diese Stars freuen sich mit ihr...

Unter ihrer Baby-Verkündung auf Instagram tummeln sich bereits etliche Gratulanten: "Herzlichen Glückwunsch, Süße! Oh Mann, ich bin sprachlos und freue mich so sehr für euch", freut sich Fionas Modelkollegin Ira Meindl. "Wunderschön und ich wünsche euch alles Glück der Welt!", betont das einstige GNTM-Girl Fata Hasanović (26). "Was für wundervolle Nachrichten… Meine allerherzlichsten Glückwünsche", ergänzt die Schauspielerin Claudelle Deckert (47). Auch ihre Dubai-Nachbarin Sarah Harrison (30), ihre YouTube-Kollegin Oksana Kolenitchenko (34) und viele weitere Influencerinnen lassen liebe Worte da.

Auch Fiona selbst ist natürlich mächtig aufgeregt, dass sie wieder Mama wird: "Nach all dem, was dieses Jahr passiert ist, fühle ich mich gesegnet und bin unendlich dankbar, dass wir nun erneut diese wundervolle Reise antreten dürfen", schrieb sie in ihrem Statement. "Ich bin mir sicher, dass dieses Mal alles gut wird."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Moe und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Instagram / fionaerdmann Sarah Harrison und Fiona Erdmann

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Freund Mohammad und ihrem Sohn Leo Luan

