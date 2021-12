Wunderschöne Nachrichten von Fiona Erdmann (33)! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte zuletzt eine schwere Zeit mit ihrem Partner Moe durch: Nachdem sie bereits einen gemeinsamen Sohn bekommen hatten, war sie wieder schwanger – Ende April hatte sie ihr zweites Kind jedoch verloren. Doch offenbar haben das Model und sein Freund den Traum nach weiterem Nachwuchs nicht aufgegeben: Fiona ist wieder schwanger!

Das verkündete die Beauty jetzt überglücklich auf Instagram: "Ich freue mich so wahnsinnig, euch endlich unsere News verkünden zu können: Unser Engel ist zurück – und wir sind schwanger mit einem neuen kleinen Wunder!" Weiter schreibt Fiona: "Nach all dem, was dieses Jahr passiert ist, fühle ich mich gesegnet und bin unendlich dankbar, dass wir nun erneut diese wundervolle Reise antreten dürfen. Ich bin mir sicher, dass dieses Mal alles gut wird." Dem ersten Babybauchfoto nach zu urteilen, ist die Schwangerschaft schon fortgeschritten.

Doch auch wenn Fiona zuversichtlich ist, appelliert sie an ihre Fans: "Drückt uns die Daumen! Ich werde euch in den nächsten Tagen einiges über unsere bisherige Zeit erzählen. Ich möchte ehrlich sein, es war nicht einfach und oft hat mich die Angst eines erneuten Verlustes eingenommen." Abschließend betonte sie: "Mittlerweile überwiegt die Freude und ich wünsche mir, dass ich vielen Frauen, denen es ähnlich wie mir ergangen ist, Mut machen kann, dass Wunder geschehen und dass am Ende alles gut wird."

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Oktober 2021

Instagram / fionaerdmann Der Babybauch von Fiona Erdmann

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

