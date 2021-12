Sam Abdul (32) spricht Klartext! Seit April ist das ehemalige Bachelor-Babe mit dem Love Island-Star Mischa Mayer (29) in einer Beziehung. Doch seit einigen Monaten machen immer wieder Trennungsgerüchte die Runde: Kein Wunder, schließlich löschten die Turteltauben fast alle gemeinsamen Fotos von ihren Social-Media-Accounts. An Halloween gab die Influencerin aber mit einem neuen Turtel-Pic zu verstehen, dass die beiden ihre Krise offenbar überwunden haben. Seitdem teilte Sam allerdings keinen neuen Pärchen-Content mehr mit ihrem Mischa. Doch was ist der Grund dafür?

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 32-Jährige nun eine Fragerunde. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, warum sie ihren Partner nicht mehr im Netz zeige. "Muss man seinen Freund ständig posten? Wir haben nicht umsonst unsere gemeinsamen Bilder entfernt", erklärte das Realitysternchen seine Haltung. Sam und Mischa fühlen sich momentan einfach nicht danach, ihre Beziehung öffentlich darzustellen: "Aber ihr könnt uns in unserem Podcast hören."

Trotzdem scheint der Haussegen bei den Influencern mittlerweile wieder gerade zu hängen. Ein weiterer Follower interessierte sich in dem Q&A nämlich dafür, ob Sam einen bestimmten Weihnachtswunsch habe. Daraufhin stellte sie klar, dass sie momentan wunschlos sei: "Alles, was ich brauche, habe ich – und alles, was ich möchte, hole ich mir."

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und Samantha Abdul, Reality-TV-Stars

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

