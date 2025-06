Trotz Angstzuständen: Samantha Abdul lehnt eine Therapie ab

Samantha Abdul (35), bekannt aus der TV-Show Der Bachelor, hat ihre Fans in ihrer aktuellen Instagram-Story offen über ihre gesundheitlichen Probleme informiert. Die Influencerin und alleinerziehende Mutter leidet nachts unter Panikattacken. Sie schildert: "Letzte Nacht wieder Angstzustände. Ich kriege Schweißausbrüche, mein Puls geht nach oben. Mir ist durchgehend schlecht." Diese Attacken treten scheinbar ohne erkennbaren Auslöser auf. Samantha betont, sie habe zunächst versucht, die Symptome zu ignorieren, nehme sie nun aber ernst. Allerdings lehnt sie Therapien strikt ab und erklärt: "Hatte ich schon. Hat das Ganze verschlimmert."

In einer bemerkenswerten Geste des Vertrauens wendet sich die alleinerziehende Mutter an ihre Follower und gibt an, dass sie überlegt, ob ihre ADHS-Diagnose oder ihre ständige Nutzung des Smartphones der Auslöser sein könnten. Sie möchte negative Gefühle loswerden und hofft, dass das Teilen dieser Erfahrungen mit der Community sie und andere von dem Tabu um das Thema befreit. Samantha selbst sieht darin eine Chance, das Thema zu enttabuisieren und so auch anderen Mut zu machen.

Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist keine Unbekannte, wenn es um emotionale oder dramatische Momente in ihrem Leben geht. Erst kürzlich sorgte sie für Schlagzeilen, als sie am Flughafen in Toronto war und Augenzeugin eines Flugzeugunglücks wurde. Zusätzlich stand ihr Liebesleben immer wieder im Fokus, von einer Hochzeit mit Fitnesstrainer Oleg Justus (37) bis hin zu prominenten Partnern wie Brett Oppenheim (48) aus "Selling Sunset". Trotz einiger schwieriger Phasen hat Samantha aber immer wieder gezeigt, dass sie ihrem Sohn Ilja zuliebe versucht, stark zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / samanthanaelj Samantha Abdul und ihr Sohn Ilja, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul, Influencerin