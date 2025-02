Während Flugzeugabsturz: Ex-Bachelor-Girl am Airport Toronto

Am gestrigen Montag ereignete sich am Flughafen in Toronto, Kanada, ein schlimmes Unglück. Aufgrund der heftigen Wetterbedingungen kam es zu einer Bruchlandung eines amerikanischen Passagierflugzeugs. Mindestens 18 Menschen wurden dabei verletzt – und auch den Reisenden am Flughafen sitzt der Schock nach diesem Unfall in den Knochen. Zu diesem Zeitpunkt war auch Samantha Abdul (35), deutsche Influencerin und ehemalige Der Bachelor-Kandidatin, an besagtem Flughafen unterwegs. In ihrer Instagram-Story teilt sie den schockierenden Moment mit ihrer Community. "Wir wollten gerade los, die Gates sind alle geschlossen, und dann sehen wir einfach, dass sich ein Flugzeug überschlagen hat", erzählt sie völlig fassungslos.

Die TV-Bekanntheit befand sich eigentlich gerade auf dem Weg nach Mexiko. Ob ihre Reise an diesem Tag überhaupt weitergehen wird, scheint im Moment ihrer Story noch völlig unklar zu sein. Auch die Blondine erreichen nur nach und nach die Informationen zur Flugzeugkatastrophe. Zu einer Videoaufnahme, auf der zu sehen ist, wie das beschädigte Flugzeug auf seinem Dach auf der Landebahn liegt, während Schnee und starke Windböen darüber fegen, schreibt sie: "Okay, ich realisiere jetzt gerade erst, was da passiert ist, während ich schon auf dem Weg zum Flugzeug war." Sie fügt außerdem hinzu: "Gott sei Dank ist wirklich niemandem was Schlimmes passiert."

Ob die Beauty sicherheitshalber vorerst in Toronto geblieben ist, hat sie ihren 134.000 Instagram-Followern bisher noch nicht mitgeteilt. Bereits seit 2015 sieht man die alleinerziehende Mama immer mal wieder im Reality-TV. Damals hatte sie noch das Herz von Rosenkavalier Oliver Sanne (38) erobern wollen, zwischen den beiden funkte es allerdings nicht. Dafür hat sie im Laufe der Jahre aber mit ein paar anderen öffentlichen Beziehungen für Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem datete sie Mischa Mayer (33), Aurelio Savina (47) und sogar Selling Sunset-Star Brett Oppenheim (47).

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Juli 2022 auf Mykonos