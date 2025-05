Ex-GNTM-Girl Samantha Abdul hat keinen Bock auf zweites Kind

Samantha Abdul (35) hat in einem neuen Video deutlich gemacht, wie sie zu der Frage nach weiterem Familienzuwachs steht. Die Reality-TV-Persönlichkeit, die bereits Mutter eines siebenjährigen Sohnes namens Ilja ist, stellt klar: Ein zweites Kind wird es bei ihr nicht geben. Sie erklärt, wie sehr sie sich von dem gesellschaftlichen Druck genervt fühlt, der auf Mütter ausgeübt wird, doch noch ein weiteres Kind in die Welt zu setzen. "Ich habe einfach keinen Bock auf ein weiteres Kind", machte sie in einem Video auf Instagram unmissverständlich deutlich.

Ihr Alltag sei bereits jetzt ausgefüllt, und sie wolle sich voll und ganz auf Ilja konzentrieren. Gleichzeitig denke sie an die gemeinsamen Aktivitäten, die sie in der Zukunft mit ihrem Sohn plant, wenn dieser älter ist. Ebenso freue sie sich darauf, in einigen Jahren mehr Freiraum für sich selbst und auch für Urlaube mit einem möglichen Partner zu haben. Samantha betonte, dass es für sie keine Option sei, ein Kind allein deshalb zu bekommen, damit dieses ihrem Erstgeborenen als Spielgefährte dient. "Ich werde nicht schwanger und setze ein weiteres Kind in die Welt, damit mein Sohn einen Spielkameraden oder eine Spielkameradin hat", erklärte sie nachdrücklich.

Erst vor einigen Monaten hatte Samantha die Trennung von ihrem letzten Partner bekannt gegeben. Nach ihrer Aussage habe sie diese Phase genutzt, um sich selbst besser kennenzulernen und herauszufinden, was sie wirklich will. Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin genießt ihr Leben derzeit als alleinerziehende Mutter und Social-Media-Star. Es scheint, als habe Samantha für sich selbst eine klare Linie gezogen und lasse sich von gesellschaftlichen Erwartungen und Kommentaren nicht verunsichern.

Instagram / samanthanaelj Samantha Abdul und ihr Sohn Ilja, April 2025

Instagram / samanthaabdul Samantha Abdul, Influencerin

