Mischa Mayers hochschwangere Frau hat seit 35 Stunden Wehen

Lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis Mischa Mayer (33) und seine Frau Vanessa zum ersten Mal Eltern werden: Nachdem der Love Island-Star gestern noch Entwarnung gegeben hatte, meldete er sich jetzt erneut aus einer Klinik. "Sind wieder ins Krankenhaus gefahren und bleiben jetzt auch hier. Der Muttermund ist bei 4 Zentimetern", berichtete er in seiner Instagram-Story und ergänzte: "Vanessa hat seit 35 Stunden Wehen und hat auch seitdem nicht mehr geschlafen."

Für seine Frau fand Mischa zudem liebe Worte: "Sie steckt das alles so gut weg und ist supertapfer. Ich bin so stolz auf dich, Liebling. Respekt an alle Frauen, die so was durchmachen müssen." Erst Anfang Dezember traten der Reality-TV-Star und seine Partnerin vor den Traualtar. "Wir haben es getan", verkündete der 33-Jährige unter einem Instagram-Beitrag. Das Schwarz-Weiß-Video zeigt das Paar jubelnd am Tag seiner Hochzeit.

Mischa nahm seine Fans auf jeden Schritt der Schwangerschaft mit. Auch das Geschlecht verrieten er und Vanessa bereits. In einem Video, das er auf Instagram veröffentlichte, sind Ausschnitte der Gender-Reveal-Party des Paares zu sehen. Rauchbomben enthüllten: Mischa und Vanessa dürfen sich auf eine Tochter freuen.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayers Frau Vanessa im Januar 2025

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und seine Freundin Vanessa im September 2024

