Endspurt: Mischa Mayers Frau wegen Wehen im Krankenhaus

Mischa Mayer (33) und seine Frau Vanessa verbringen gerade wohl die letzten Stunden zu zweit. Wie der ehemalige Love Island-Kandidat in seiner Instagram-Story verriet, haben bei seiner Liebsten bereits in der vergangenen Nacht die Wehen eingesetzt. Zunächst wartete das Paar noch ab und ging spazieren. Zudem riefen sie Mischas Mutter als helfende Hand herbei, wie er in seiner Story schrieb: "Wir haben Unterstützung von meiner Mama bekommen, sie wird Vanessa auch während der Geburt begleiten." Heute Morgen wurden die Wehen dann aber so stark, dass sich die drei auf den Weg ins Krankenhaus machten. Mischa und Vanessas Baby wird also vermutlich nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen!

Mischa und seine Partnerin sind schon seit Oktober 2022 ein Paar. Im Juni 2024 verriet der Realitystar dann, dass er und seine Herzdame bereits verlobt seien. Dann ging alles Schlag auf Schlag: Nur rund drei Monate später verkündeten die Turteltauben, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. In einem kurzen Clip präsentierten sie Vanessas Babybauch und ein Ultraschallfoto ihres ungeborenen Sprösslings. Auch aus dem Geschlecht des Kindes machten sie kein Geheimnis: Sie erwarten ein kleines Mädchen!

Eine Sache war den beiden vor der Geburt ihrer kleinen Tochter aber wohl auch besonders wichtig: Sie gaben sich noch im Dezember das Jawort. Auf Instagram teilte der frischgebackene Ehemann dazu stolz ein Hochzeitsfoto, auf dem die zwei überglücklich in die Kamera strahlen. "Wir haben es getan", kommentierte Mischa den Schnappschuss und unterlegte ihn mit dem Song "Say You Won't Let Go" von James Arthur (36).

Insatgarm / betonmischaaaa Vanessa und Mischa Mayer, 2024

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und seine Frau Vanessa, 2024

