Mischa Mayer meldet sich nach der Geburt seiner Tochter

Mischa Mayer (33) ist vor wenigen Tagen zum ersten Mal Vater geworden. Jetzt meldet sich der ehemalige Love Island-Casanova erstmals nach der Geburt in seiner Instagram-Story zu Wort – und dabei schwärmt er nicht nur von seiner kleinen Tochter, sondern auch von seiner Frau Vanessa. "Uns dreien geht es blendend. Nessa hat die Geburt einfach so krass gut gemeistert und ist auch nach der Geburt jetzt schon wieder topfit. Ich bin so was von stolz auf dich. Du hast gezeigt, was für eine starke Frau du bist", betonte der Realitystar und fügte hinzu: "Die Geburt meiner Tochter ist der schönste Moment meines Lebens gewesen."

Es könnte durchaus sein, dass Mischas Fans in den kommenden Tagen auf die regelmäßigen Updates verzichten müssen. Im Moment fokussiert sich der Influencer wohl voll und ganz auf seine Familie. "Wir nutzen die Zeit, um unsere kleine Maus kennenzulernen. Wir sind so von ihr fasziniert, weshalb wir nichts mehr gepostet hatten", erklärte der stolze Papa. Ein paar Details behält das Paar bislang aber auch noch für sich – unter anderem ist noch nicht öffentlich bekannt, wie Mischa und Vanessas Tochter heißt.

Dass Mischa zum ersten Mal Vater geworden ist, machte der einstige Kuppelshow-Kandidat am Freitag in den sozialen Medien publik. Nachdem er bereits erklärt hatte, dass Vanessa seit rund 35 Stunden in den Wehen gelegen hatte, meldete er sich mit einem erfreulichen Update: "Sie ist da. 16:53 Uhr." Mischa und Vanessa gehen seit Oktober 2023 Hand in Hand durchs Leben und haben sich im Dezember 2024 das Jawort gegeben.

Anzeige Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und seine Frau Vanessa, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer und seine Frau Vanessa im Juli 2023

Anzeige Anzeige