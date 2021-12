Was hält Yasin Mohameds Umfeld von seinem Auftreten bei Reality Shore? In dem Trash-Format lässt der Womanizer nichts anbrennen. Neben feuchtfröhlichen Partys, bei denen der ehemalige Temptation Island-Kandidat eifrig mitmischte, ging es auch zwischen ihm und seiner Mitbewohnerin Mia Madisson bereits heiß her. Die beiden waren sogar die Ersten, die in der Feiervilla Sex hatten. Im Promiflash-Interview erzählte Yasin nun, was seine Freunde und Familie zu seinem exzessiven Verhalten in der Show sagen.

Im Gespräch mit Promiflash berichtete der Partyhengst von der Resonanz, die er bisher auf seine "Reality Shore"-Szenen bekommen hatte. "Meine Freunde lachen größtenteils darüber", versicherte Yasin. Anders sieht das allerdings bei seinen Familienmitgliedern aus. "Meine Mutter fand es dagegen nicht so prickelnd, aber die Welt geht davon auch nicht unter", bleibt der Reality-TV-Teilnehmer dennoch weiterhin positiv gestimmt.

In der Show überzeugte Yasin seine Mitbewohner von Anfang an mit seiner Feierlaune. Sobald Mia dazugestoßen war, glaubten aber einige eine Veränderung in seinem Partyverhalten auszumachen und kritisierten ihn, ruhiger geworden zu sein. Für Yasin sind diese Vorwürfe unverständlich. "Ich finde, dass ich mich nach ihrem Einzug nicht verändert habe. Ich hatte zwar mehr Augen für sie, aber gefeiert habe ich trotzdem noch wie vorher!", rechtfertigte sich der Lebemann.

Joyn Yasin Mohamed und Mia Madisson, "Reality Shore" 2021

CH Media "Reality Shore"-Kandidat Yasin

Joyn Jessy und Yasin bei "Reality Shore"

