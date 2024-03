Yasin und Jenny Elvers hatten wohl keinen Sex bei "The 50"!

Wer sagt hier die Wahrheit? Bei The 50 waren sich Yasin Mohamed (32) und Jenny Elvers (51) sehr nahegekommen – die Kandidaten turtelten in der Show und konnten nicht die Finger voneinander lassen. Der Münchner behauptete sogar, dass er und die Moderatorin Sex in der Sendung hatten. Doch das soll gelogen sein: Wie ein Insider gegenüber Bild schilderte, sei es am Set nie zu einer heißen Nummer zwischen Yasin und Jenny gekommen.

Hat der 32-Jährige das erfunden, um seiner Ex-Freundin Paulina Ljubas (27) eins auszuwischen? Denn als er seiner einstigen Flamme von dem angeblichen Geschlechtsverkehr mit Jenny berichtete, haute er einen Knaller nach dem anderen raus. "Ich habe sie gebumst und in dem Moment, in dem ich gekommen bin, habe ich mir gedacht: Was habe ich da gemacht...", erzählte Yasin Paulina und fügte hinzu, währenddessen an sie gedacht zu haben.

Seitdem redet Yasin sich um Kopf und Kragen – denn nach der Ausstrahlung der Folge meldete er sich mit einem öffentlichen Statement, um sich für seine Worte zu entschuldigen. In seiner Instagram-Story wandte er sich an die 51-Jährige und bat um Verzeihung. "Hier nocheinmal eine öffentliche Entschuldigung, auch für dich, Jenny! Mir tut das von Herzen leid, was ich da von mir gegeben habe. Das war absolut niveaulos und unter der Gürtellinie!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Elvers im Jahr 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Yasin und Jenny hatten Sex? Ja, da lief definitiv etwas bei den beiden! Nee, da lief nichts. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de