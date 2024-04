Jenny Elvers und Yasin haben nach "The 50" alles geklärt

Jenny Elvers (51) und Yasin Mohamed (32) kamen sich bei The 50 näher. Nachdem sie in der Show angeblich Sex gehabt hatten, deutete der Realitystar an, währenddessen an seine Ex Paulina Ljubas (27) gedacht zu haben – eine Klatsche für die Schauspielerin. Dafür entschuldigte sich der Hottie bereits öffentlich bei Jenny. Beim Wiedersehen auf TikTok verraten die beiden, wie sie heute zueinander stehen. "Wir sind da relativ entspannt, tiefenentspannt. Ich habe bestimmt ganz viele schlechte Eigenschaften, aber nachtragend bin ich nicht", gibt Jenny Entwarnung.

Yasin scheint seinem Ex-Flirt zuzustimmen: "Flirten macht doch jedem Spaß, aber mich gibt es auch alleine." Nachdem sich der einstige Basketballer negativ über die Blondine geäußert hatte, hagelte es Kritik im Netz. Yasin glaube nicht, dass er deswegen an Sympathiepunkten verloren habe: "Ich denke schon, dass ich sympathisch bin, aber der Spruch war keine Glanzleistung. Wichtig ist, dass die Jenny nicht nachtragend ist."

Auch Jenny bekam zwischenzeitlich ihr Fett weg, als sie in der Show meinte, sie habe draußen einen Freund, der auf sie wartet. Beim Wiedersehen stellt die 51-Jährige klar: "Ich war nicht in einer Beziehung. Ich bin doch nicht am Knutschen in einer Sendung, wenn ich mit jemand anderem zusammen bin." Spätestens nach Yasins Entschuldigung sei bei den beiden wieder alles in bester Ordnung gewesen. "Wir sind auch cool miteinander. Yasin hat sich vorher persönlich bei mir entschuldigt, bevor er es öffentlich gemacht hat", schließt Jenny ab.

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

Anzeige Anzeige

Getty Images Jenny Elvers im Jahr 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jennys entspannter Haltung zu den vorherigen Ereignissen? Ich finde es toll, wie erwachsen sie damit umgeht! Na ja, sie hätte sich das nicht gefallen lassen sollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de