Jenny Elvers bei "The 50" "gebumst": Yasin dachte an Paulina

Bei The 50 hat es zwischen Yasin Mohamed (32) und Jenny Elvers (51) gefunkt. Bereits in den ersten Folgen züngelte das ungleiche Paar ganz ungehemmt herum. Nun ging der Flirt noch einen Schritt weiter: In der Nacht kam es zu einem Schäferstündchen. "Ich hab sie gebumst, und in dem Moment, in dem ich gekommen bin, hab ich mir gedacht: Was hab ich da gemacht...", flüstert der Realitystar am nächsten Tag seiner Ex Paulina Ljubas (27) zu. Er scheint die Intimität mit der Schauspielerin eher zu bereuen. "Hast du an mich gedacht?", fragt Paulina, woraufhin der TV-Casanova antwortet: "Ja, habe ich."

Die Reaktionen darauf sind gemixt. Viele Teilnehmer sind verwirrt, die meisten unterstellen Yasin jedoch, aus reiner Berechnung gehandelt zu haben. "Er wollte sich natürlich die Stimmen von der älteren Generation sichern. Was ich jetzt davon halte, sei mal dahingestellt", erklärt Paulina. Sie finde es jedoch krass, dass er es "durchgezogen" habe. Serkan Yavuz (31) sieht wie immer den Vorteil für sich selbst. "Ich bin froh drüber, dass die hier die ganze Zeit versuchen, sich zu daten und den Fokus verlieren", meint der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner.

War der Sex in Wahrheit etwa ein waschechter Seitensprung? Yasin ist ungebunden und ist auch der festen Überzeugung, dass für seine Eroberung dasselbe gilt. Serkan und Daniela Büchner (46) hingegen sind sich sicher: "Die hat doch einen Freund, hat sie am ersten Tag gesagt." Yasin beteuert: "Wenn das der Fall ist, dann ist sie ja noch abgebrühter als ich."

