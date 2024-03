Knutschte Jenny Elvers bei "The 50" mit Yasin Mohamed fremd?

Jenny Elvers (51) und Yasin Mohamed (32) sorgten bei The 50 für überraschte Gesichter. Das ungleiche Paar fand trotz des Altersunterschieds schnell Gefallen aneinander – und so züngelten die beiden bereits in den ersten Folgen ganz ungehemmt herum. Doch ist die Schauspielerin nicht eigentlich vergeben? Nachdem es angeblich auch nachts zwischen den beiden Turteltauben rundgehen soll, geben Danni Büchner und Serkan Yavuz (31) in den neuen Folgen zu bedenken: "Die hat doch einen Freund, hat sie am ersten Tag gesagt." Yasin verteidigt seine Liebste zunächst vehement, doch eine Rückblende zeigt: Tatsächlich verrät Jenny zu Beginn der Spiele, sie sei nicht Single!

Dass der Flirt mit dem Realitystar für die TV-Bekanntheit jedoch keine ernste Sache war, machte sie bereits im Gespräch mit Bild deutlich. "Er ist ein charmanter Hallodri, aber eben ein Hallodri", gestand die Ex von Dieter Bohlen (70). Sie habe sich im Nachhinein sein Verhalten in anderen Shows beobachtet und durchaus ein Muster erkennen können – bereuen würde sie die Geschichte dennoch nicht. "Wir sind in Kontakt, wir mögen uns, aber das hat natürlich keine Zukunft und sollte auch nie eine Zukunft haben. Das war nur für den Moment, er ist ja niedlich, so ist es nicht", erklärte Jenny. Über ihren mutmaßlichen Freund äußerte sie sich nicht.

Auch Yasin sieht die Sache anscheinend ähnlich locker. Doch nicht bei allen kommt die Romanze der beiden so gut an. Besonders seine Ex-Freundin Paulina Ljubas (27), die ebenfalls an der Reality-Gameshow teilnimmt, durchschaut seine vermeintliche Masche. "Ich bin nicht doof, Yasin, ich weiß schon, dass du da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hast", erklärt die einstige Reality Shore-Kandidatin und fügt hinzu: "Das ist rein strategisch schlau, was du tust."

Getty Images Jenny Elvers, Moderatorin

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Influencer

