Sex bei "The 50": Yasin dachte nicht an Paulina Ljubas!

Bei The 50 schockierte Yasin Mohamed (32) mit der Aussage, dass er beim Sex mit Jenny Elvers (51) an Paulina Ljubas (27) gedacht habe. Doch jetzt stellt Letztere klar: So wurde das wohl alles gar nicht gesagt! Statt "Hast du an mich gedacht?" soll sie "Was habe ich gemacht?" gesagt und somit Yasins Worte bloß wiederholt haben. "Außerdem stand Tommy direkt neben mir bei dem Gespräch, sieht man im Close-up auf Tommy unten links, der Stuhl, auf dem ich saß", schreibt sie nun in ihrer Instagram-Story. Sie schiebt das Missverständnis auf die Produktion. "Da hat der Schnitt 1-A-Arbeit geleistet, muss ich schon sagen", führt sie aus. In Folge elf lauten die Untertitel in der Situation tatsächlich "Hast du an mich gedacht".

Doch Paulina meint, dass ihr Ex sie direkt an ihren damaligen Flirt und heutigen festen Freund Tommy Pedroni verraten hätte, wenn sie so etwas gesagt hätte. "Die beiden sind befreundet, warum sollte er mich dann in Schutz nehmen?", betont sie weiter. Im Verlauf der Folge kommen Yasin und die Influencerin aber darauf zu sprechen, dass er sie immer noch so "anglotzen" würde – das Ganze artet in einem Streit aus. "Du kommst nicht damit klar, dass ich keinen Bock mehr auf dich habe", machte Paulina den Basketballspieler an. Aus irgendeinem Grund kamen sie also doch noch auf ihre Beziehung zu sprechen.

Tommy scheint die Szenen locker zu nehmen. Mittlerweile sind der Franzose und Paulina nämlich ein Paar und wirken auch ziemlich glücklich miteinander. Erst vor Kurzem machte sie dem Hottie eine süße Liebeserklärung im Netz. Sie betonte, sich noch viele weitere gemeinsame Jahre zu wünschen. Der 29-Jährige ist auch noch mit Yasin befreundet – trotz der Diskussion.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed bei der "Miss Germany"-Wahl 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Paulina nicht gefragt hat, ob Yasin an sie gedacht habe? Ja, ich glaube ihr! Das wäre auch ziemlich komisch. Nein, warum sollte die Produktion die Untertitel falsch machen? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de