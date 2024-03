Cosimo macht Ansage bei "The 50": Yasin ist ein Betrüger!

Jetzt mischt sich auch Cosimo in den The 50-Flirt von Yasin Mohamed (32) und Jenny Elvers (51) ein! Die beiden kamen sich in dem Format ziemlich nahe – inklusive Züngeleien und Streicheleinheiten! Kaum einer der Teilnehmer glaubt an die Romanze. Vor allem der DSDS-Star findet es komisch. Deshalb macht er dem TV-Casanova in Folge acht eine Ansage, bevor es zu einer ernsten Beziehung kommt: "Verletz diese Frau nicht, weil das könnte deine Mutter sein." Cosimo habe genug Sendungen mit Yasin gesehen und meint, ihn einschätzen zu können. "Du gehst in ein neues Format, betrügst sie, was machst du dann? [...] Ich habe drei Folgen von irgendeinem Format gesehen, du hast sie alle betrogen", schießt er gegen den Temptation Island-Star.

Der Verlobte von Nathalie Gaus spinnt die Geschichte noch weiter: "Stell dir vor, die wird noch schwanger von ihm", scherzt Cosimo. Doch Jenny stellte auch bereits klar, dass die Liebelei wohl nur Spaß sei. "Kurz vor den Wechseljahren rastet die Mutti noch mal aus", lacht sie. Ob Yasin es überhaupt ernst mit der TV-Bekanntheit meint? Seine Ex Paulina Ljubas (27), die ebenfalls Kandidatin der Gameshow ist, ist skeptisch. "Das ist rein strategisch schlau, was du tust", gibt sie vor ihm zu. Denn damit hätte Yasin zumindest Jennys Stimme sicher, falls er kurz vor dem "The 50"-Exit stehen würde.

In der Show kämpften anfangs noch 50 Realitystars um 50.000 Euro für ihre Follower. Doch das Abenteuer kann für sie schnell vorbei sein: In kniffligen Spielen müssen sie sich saven. Dabei spielen sowohl etwas Glück als auch Strategie mit rein. In Folge acht ist nicht mal mehr die Hälfte des eigentlichen Casts dabei. Und auch die Gewinnsumme ist massiv gesunken – durch Fehler der Teilnehmer! Cosimo verlor beispielsweise 10.000 Euro bei einem Game gegen einen Spielemacher. Allzu traurig war er aber nicht. Es sei immerhin nicht sein Geld, das verspielt wurde.

"Ex on the Beach", Staffel 4 – Folge 13, RTL+ Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach" 2023

RTL Cosimo Citiolo bei "Shut the f* up! Silent Library" 2024

