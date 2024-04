Wildes Partyleben vorbei? Yasin Mohamed hat sich verändert

Yasin Mohamed (32) hat seinen Lebensstil geändert! Der Realitystar ist für sein exzessives Partyleben bekannt. Im Interview mit Bild verrät er nun aber, wie sehr ihn dieser Lifestyle veränderte. "Ich war wieder drei, vier Tage feiern, habe in den Spiegel geguckt und dachte mir: 'Wie schaust du eigentlich aus? Wer bist du? Was ist aus dir geworden?'", erzählt er und fügt hinzu: "Ich war total abgemagert, hatte Augenringe.“ Er habe nach dem Dreh der Realityshow The 50 gemerkt, dass er so nicht weitermachen könne: "Eigentlich bin ich einer, der immer lacht, dem alles Spaß macht, ich habe viel Sport gemacht und dann zum Beispiel kaum noch Basketball letztes Jahr gespielt", verrät er. Als dieser "Anker" wegfiel und sich seine Mutter bei ihm meldete, um ihm zu verdeutlichen, dass sie sich Sorgen mache, habe er sowohl seinen Konsum als auch sein soziales Umfeld geändert.

Unterstützung bekam er von der Influencerin Yeliz Koc (30), die er im Oktober vergangenen Jahres anfing zu daten. Obwohl die beiden inzwischen wieder getrennte Wege gehen, war sie dem Basketballer eine Stütze in einer schweren Zeit. "Durch Yeliz war es auch ein Ansatz, ruhiger zu werden. Sie hat gesagt: 'Ich habe ein Kind, das geht nicht, dass da ein Typ ist, der nur Party macht'", erzählt Yasin im Bild-Interview und ergänzt: "Und da dachte ich mir auch, wo sie recht hat, hat sie recht. Das geht natürlich nicht." Inzwischen sind Alkohol und Feiern für den 32-Jährigen keine Priorität mehr. Stattdessen fände er "es voll geil, einen klaren Kopf zu haben."

Yasin wurde im Reality-TV durch seine Teilnahme an dem Format Temptation Island über Nacht bekannt. Seine Beziehung überlebte die Show nicht, dafür konnte er sich in der Welt des Trash-TV einen Namen machen. Inzwischen war er unter anderem Teil von Ex on the Beach, Germany Shore und "The 50". Außerdem unterhält er seine Follower auf Instagram und gibt ihnen tägliche Updates aus seinem Leben.

Instagram / yasin__11_ Yeliz Koc und Yasin Mohamed im November 2023

RTLZWEI Yasin Mohamed, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

