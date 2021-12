Süße Weihnachtsgrüße von Fiona Erdmann (33)! Die Influencerin teilte kurz vor dem Fest der Liebe wunderbare Nachrichten mit ihren Fans: Nach einer Fehlgeburt im April ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin wieder schwanger und erwartet mit ihrem Partner Mo Baby Nummer zwei. Für die Beauty ist die erneute Schwangerschaft das große Glück – das zeigt Fiona auch mit ihrem neuesten Babybauch-Foto vor dem Weihnachtsbaum.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Dubai-Auswanderin am Heiligabend ein neues Bild ihrer Familie. Gemeinsam mit Mo und ihrem Sohn Leo posiert die werdende Mama vor ihrem Christbaum. Ihren runden Bauch setzt sie in einem roten Kleid perfekt in Szene. Zu der süßen Aufnahme schrieb Fiona glücklich: "Wir wünschen euch von ganzem Herzen ein wundervolles besinnliches und schönes Weihnachtsfest!"

Fiona und ihr Partner freuen sich nach dem Verlust ihres ungeborenen Kindes total auf den nächsten Nachwuchs – das bestätigte auch ihr Management gegenüber Promiflash: "Fiona und dem Ungeborenen geht es gut. Fiona ist voller Vorfreude und Dankbarkeit!"

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Moe und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Partner Mohammad

