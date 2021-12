Fiona Erdmanns (33) Management verrät süße Details zu ihrer Schwangerschaft. Die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin ging mit wunderschönen Neuigkeiten an die Öffentlichkeit. Nachdem die Laufstegschönheit ihr Ungeborenes verloren hatte, ist sie wieder schwanger. Die Babynews verkündete die Beauty mit einem Familienfoto mit Partner Moe und Söhnchen Leo im Netz. Jetzt teilte Fionas Management auf Promiflash-Anfrage mit, wie es aktuell um die Schwangere steht!

"Fiona und dem Ungeborenen geht es gut. Fiona ist voller Vorfreude und Dankbarkeit", teilte das Management der Ex-Castingshow-Teilnehmerin gegenüber Promiflash mit. Die werdende Zweifachmutter sei jede Woche beim Frauenarzt und lasse Untersuchungen durchführen, ob es ihr und dem Baby gut geht – bisher ist beides glücklicherweise der Fall.

Wie Fiona bereits anteaserte, bestätigte auch ihr Management, dass sie weitere Details zur Schwangerschaft "in den nächsten Tagen" preisgeben werde. Auf Instagram erwähnte Fiona, dass sie sich aktuell unendlich über das kleine Wunder in ihrem Bauch freue. "Ich wünsche mir, dass ich vielen Frauen, denen es ähnlich wie mir ergangen ist, Mut machen kann, dass Wunder geschehen und dass am Ende alles gut wird", schrieb sie glücklich.

Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan im Juli 2021

Fiona Erdmann mit Moe und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Fiona Erdmann, Influencerin

