Maya Vander durchlebt eine schwere Zeit. Anfang Dezember hatte die Selling Sunset-Bekanntheit die traurigen Neuigkeiten mit ihren Fans geteilt: Ihr ungeborenes Baby überlebte nicht und wurde tot geboren – eine furchtbare Erfahrung für die Maklerin. Und auch das Weihnachtsfest gestaltete sich für die zweifache Mama und ihre Familie nicht leicht: Eigentlich hätte ihr kleiner Sohn am Heiligabend bei ihnen sein sollen...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Beauty am Weihnachtsabend einige emotionale Worte mit ihrer Community. Zu einem Foto mit ihrem Mann und ihren Kindern schrieb sie: "Das ist nicht der Heiligabend, den ich mir vorgestellt hatte. An diesem Tag sollte Mason zu uns nach Hause kommen." Zwei Wochen sei die stille Geburt her – und Maya falle es weiterhin schwer, zu lächeln: "So habe ich Trauer noch nie erlebt."

Für ihre ehrlichen Worte sprachen Mayas Fans ihr viel Lob und auch Beileid aus. In den Kommentaren meldeten sich zudem ihre "Selling Sunset"-Kolleginnen zu Wort. Chrishell Stause (40) schrieb unter anderem: "Du wirst so sehr geliebt. Ich bete für so viele Regenbögen für dich und deine Familie!" Auch Amanza Smith, Heather Rae Young (34) und Davina Potratz kommentierten den Beitrag voller Liebe.

Instagram / themayavander Maya Vander, "Selling Sunset"-Star

Instagram / themayavander Maya Vander mit ihrem Mann

Instagram / themayavander Die "Selling Sunset"-Stars Mary, Maya, Jason, Chrishell, Amanza, Heather, Romain und Brett

