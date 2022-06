Nach ihrer Totgeburt: Maya Vander verlässt "Selling Sunset"

Maya Vander macht vorerst Schluss mit TV! Vor wenigen Tagen gab die Selling Sunset-Darstellerin bekannt, dass sie nach ihrer Totgeburt im Dezember 2021 ein weiteres Kind verloren hat. Sie sei in der neunten Woche schwanger gewesen, als festgestellt wurde, dass das Baby keinen Herzschlag mehr hat. All das zu verarbeiten, kostet Maya viel Kraft. Nun soll sie sich aus "Selling Sunset" zurückziehen.

Wie mehrere Insider aus Produktionskreisen der Netflix-Serie gegenüber TMZ mitteilen, werde Maya nicht in der sechsten Staffel zu sehen sein. Stattdessen soll sie sich auf ihre Familie konzentrieren wollen. Ihre Tätigkeit als Immobilienmaklerin möchte die 40-Jährige aber nicht komplett aufgeben, sondern fortan nur noch in Miami ausüben. Denn auf Dauer sei das Pendeln zum "Selling Sunset"-Produktionsort in Los Angeles für sie wegen ihrer kleinen Kinder Elle und Aiden nicht machbar gewesen. Dennoch habe sie die Zeit am Set geliebt.

Trotz ihrer schweren Rückschläge gibt Maya die Hoffnung nicht auf, irgendwann ein drittes Kind in den Armen halten zu dürfen. Außerdem vermutet sie, dass ihr eine weitere Schwangerschaft dabei helfen würde, mit der Trauer klarzukommen. "Ich glaube, ein Teil des Heilungsprozesses ist es, wieder schwanger zu werden", erzählte sie in der "Selling Sunset"-Wiedersehensshow.

Getty Images Der "Selling Sunset"-Cast der fünften Staffel

Instagram / themayavander Maya Vander und ihre beiden Kinder im März 2022 in Miami

Instagram / themayavander Maya Vander und ihr Mann im Juli 2021

