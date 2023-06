"Wunderbaby": So glücklich ist Maya Vander über ihre Tochter

Ihr Baby ist für Maya Vander das größte Glück. Der Weg zum dritten Kind war für die Selling Sunset-Bekanntheit nicht so einfach. 2021 verlor sie ihr Baby nach der 38. Schwangerschaftswoche. Danach erlitt sie mehrere Fehlgeburten. Doch im Frühjahr 2023 erblickte dann endlich der dritte Sprössling von ihrem Mann Dave Millers das Licht der Welt. Und die Geburt ihres Babys war für Maya offenbar das größte Geschenk.

Im Interview mit People erklärt Maya jetzt, wie viel ihr die Geburt bedeutet. Schon mit der Schwangerschaft sei sie anders umgegangen, weil ihr nun richtig bewusst war, dass sie das Kind jederzeit verlieren könne. "Ich habe alles getan, was ich konnte, und die Ärzte haben alles getan, was sie konnten, um sicherzustellen, dass wir nicht wieder Probleme bekommen", erinnert sich die gebürtige Israelin. Aber mit ihrer neugeborenen Tochter habe sie jetzt das Gefühl, ihre Familie sei komplett, was ihr helfe, den Verlust zu verarbeiten: "Ich habe das Gefühl, dass sie mein Wunderbaby ist."

Nach dem Verlust ihres Babys hatte Maya aber weiterhin das Bedürfnis, schwanger zu werden. "Ich glaube, ein Teil des Heilungsprozesses ist es, wieder schwanger zu werden", erzählte sie in der "Selling Sunset"-Wiedersehensshow. Aber auch ihr Mann und ihre Kinder haben sie in ihrem Schmerz unterstützt und sie "auf Trab gehalten", damit sie auf andere Gedanken komme.

Instagram / themayavander Maya Vander mit ihrer Familie

Instagram / themayavander Maya Vander und ihr Mann im Juli 2021

Instagram / themayavander Maya Vander mit ihren Kids

