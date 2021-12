Bei ihr geht es drunter und drüber! Fiona Erdmann (33) schwelgt zurzeit im Mamaglück: Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin verkündete ihren Fans einen Tag vor Heiligabend, dass sie wieder schwanger ist – nach ihrer Fehlgeburt im April für sie ein ganz besonderes Ereignis. Doch an Weihnachten herrschte bei der Influencerin anscheinend nicht nur besinnliche Seligkeit: Fiona nahm ihre Follower mit in ihr Feiertagschaos.

In ihrer Instagram-Story betonte die Dubai-Auswanderin, dass es ihr wichtig sei, nicht nur die perfekten Seiten des Lebens zu zeigen: "Bei uns läuft nichts nach Plan, hier ist ein absolutes Chaos!" Denn statt die Zeit mit Einkäufen und letzten Vorbereitungen zu verbringen, gab es für Fiona und ihren Mann Moe eine unfreiwillige Schnitzeljagd: "Er hat sein Handy liegen lassen, das haben wir dann getrackt und das Signal ist plötzlich am anderen Ende von Dubai rumgefahren."

Nachdem sie dem Gerät etwa 90 Minuten hinterhergefahren waren, habe der Finder sich bei ihnen gemeldet: "Er hat uns dann aber immer irgendwo anders hingeschickt, als das GPS angezeigt hat..." Schließlich habe die rasante Story aber doch noch ein Happy End gehabt, zumindest zum Teil: Moes Handy haben die zwei wieder, einkaufen waren sie allerdings nicht.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Mohammad

