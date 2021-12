Die Fans von Christian Krömer und seiner Großmutter müssen jetzt ganz stark sein: Oma "Lissi" Lisbeth ist tot! In den vergangenen Jahren hat das Oma-Enkel-Gespann mit seinen süßen Videos die Plattform TikTok erobert: Für die zauberhaften Clips aus ihrem gemeinsamen Alltag und den einen oder anderen Schabernack ernteten die zwei im Laufe ihrer Netz-Karriere stolze 25 Millionen Likes und eine Million Abonnenten. Doch Mitte Dezember meldete Christian sich mit der beunruhigenden Nachricht, dass seine Oma sehr krank sei. Wenige Wochen später ist Lissi nun verstorben.

Das gab der Webstar vor wenigen Stunden in einem emotionalen Video auf Instagram bekannt: "Gestern ist sie für immer in meinen Händen eingeschlafen." Weiter schilderte Christian – unter Tränen: "Meine Familie war immer für sie da, wir waren rund um die Uhr da und haben dafür gesorgt, dass es ihr gut geht. Sie hatte es sich immer so vorgestellt: Bei der Familie zu sein, zu Hause zu sein und nicht im Krankenhaus."

Abschließend erklärte er: "Jetzt ist sie ein Engel geworden. Aber sie wird im Herzen immer bei uns sein. Wir lieben dich und vermissen dich, liebe Oma – gute Reise." Die Fans des TikTok-Duos sind tieftraurig – und zeigen sich in den Kommentaren betroffen über Christians Verlust. Auch Webstar Dalia Mya hinterließ eine Nachricht: "Mein herzliches Beileid", schrieb die 19-Jährige.

