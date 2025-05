Pfleger Rashid betont: Das machte Oma Lotti so besonders

Pflege-Influencer Rashid Hamid hat im Interview mit RTL verraten, was Oma Lotti so besonders gemacht hat. Rund zwei Monate ist es nun her, dass die Social-Media-Ikone im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Rashid, der mit Oma Lotti eine ungewöhnlich enge Freundschaft pflegte, sprach darüber, welche Eigenschaften sie für ihn unvergesslich machen. "Die Offenheit von Oma Lotti. Sie hat alle Aktionen mit mir mitgemacht. Wir waren Döner essen [und] beim Italiener", schwärmt Rashid und betont, dass viele Menschen nicht erwartet hätten, wie neugierig und lebenslustig seine langjährige Begleiterin im hohen Alter noch gewesen sei.

Die gemeinsame Zeit war geprägt von alltäglichen, aber auch sehr besonderen Momenten: Mal rasierte Oma Lotti ihrem jüngeren Freund den Bart, dann probierten sie ganz neue Food-Trends aus oder tranken einfach gemeinsam Tee am Esstisch. Die rund 900.000 Follower waren immer irgendwie dabei, ob beim Lachen, Weinen oder beim kleinen Plausch. Als Rashid Mitte März Oma Lottis Tod öffentlich machte und von Beileidsbekundungen regelrecht überflutet wurde, zeigte sich, wie sehr die Fans das ungleiche Duo ins Herz geschlossen hatten – nicht zuletzt dank des Gefühls, fast selbst Teil dieser Freundschaft gewesen zu sein.

Spätestens nach Rashids Instagram-Statement, mit dem er den Tod von Oma Lotti öffentlich machte, wurde klar, wie nahe dem charismatischen Pfleger der Verlust seiner Freundin ging. "Mir fehlen die Worte, und es tut mir unendlich leid, euch das leider mitteilen zu müssen. Ich kann es selbst noch kaum glauben, denn meine beste Freundin – die Oma Lotti – ist verstorben und hat vor uns diese Welt verlassen", betonte er damals und schwärmte weiter: "Für mich war Oma Lotti nicht nur eine Patientin, sie war ein ganz besonderer Mensch, bei dem ich mich wie zu Hause gefühlt habe. Unsere besondere Freundschaft hat die Herzen verschiedener Generationen erobert – von groß bis klein."

Instagram / pflege.smile Rashid Hamid und Oma Lotti, Internet-Stars

