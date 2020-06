Sie ist die wohl coolste Promi-Großmutter weit und breit! Schauspielerin Judi Dench (85) sieht man ihr hohes Alter kaum an – und oft wirkt sie auch vom Verhalten her um einiges jünger, als sie ist: Zusammen mit ihrer 47-jährigen Tochter und deren Sohn Sam stellte sie nun unter Beweis, dass sie nicht nur in Filmen oder auf großen Theaterbühnen eine gute Figur macht: Wird die Schauspielerin nun auch noch TikTok-Star?

Judi eroberte kürzlich das Netz mit lustigen TikTok-Clips: Mit ihrem 23-jährigen Enkel und dessen Mutter performte sie zum Hit-Song "Laxed" von Siren Beat und überzeugte mit ihren Tanzkünsten. Innerhalb weniger Tage hatte das Video auf Sams Account schon über eine halbe Million User erreicht. Die Community des Rotschopfs zeigte sich mehr als begeistert von der coolen Darbietung. "Ich liebe es und ich liebe deine Oma, sie ist eine Legende", kommentierte ein Fan. Den meisten anderen Followern war dabei aber etwas ganz anderes ins Auge gesprungen: Die Ähnlichkeit zwischen Judis Enkel und Ed Sheeran (29)! "Oh, deine Familie ist so wunderbar, Ed Sheeran", witzelte einer von ihnen.

Doch die Cats-Darstellerin ist nicht die einzige Dame älteren Semesters, die die Plattform für sich entdeckt hat – auch weniger bekannte Senioren vertreiben sich ihre Zeit mit dem Drehen der zumeist urkomischen Clips: So zählt zum Beispiel Oma Lisbeth aus Nürnberg mit rund 7,6 Millionen Likes zu den TikTok-Größen ihres Alters.

Instagram/smokeyoakey1 Sam Williams, Finty Williams und Judi Dench, Mai 2020

Instagram/smokeyoakey1 Judi Denchs Enkel Sam Williams, März 2020

Instagram/smokeyoakey1 Sam Williams mit seiner Großmutter Judi Dench, März 2020



