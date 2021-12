Ciarran Stott macht kein Geheimnis mehr aus seiner Beziehung! Vor knapp einem halben Jahr kämpfte der australische Reality-TV-Teilnehmer um das Herz der schwedischen Bachelorette Julia Franzén – allerdings ohne Erfolg. Stattdessen fand er sein Liebesglück abseits der Kameras und ist seit Kurzem wieder vergeben. Wer die Frau an seiner Seite ist, behielt er bislang für sich. Nun teilte er jedoch das erste gemeinsame Foto mit ihr.

Auf Instagram veröffentlichte der 27-Jährige einen Schnappschuss, auf dem er mit seiner Liebsten vor einer Tür posiert. Beide entschieden sich für einen Look komplett in Schwarz. Während Kieran ein weites, ziemlich lässiges Outfit wählte, erstrahlte seine Freundin mit einem Mini-Jumpsuit und Pumps in etwas edlerer Kleidung. Wie ihrem Profil zu entnehmen ist, heißt die Glückliche Ruby Burciaga und kommt wie Ciarran aus Melbourne.

Obendrein machte Ciarran seiner Partnerin noch eine kleine Liebeserklärung. "Das Leben mit dir ist verdammt gut", schwärmte der Tattoo-Fan in der Bildunterschrift. Doch auch Ruby ist offenbar ganz vernarrt in den Bachelor in Paradise-Star. Sie postete ebenfalls ein gemeinsames Bild und versah dieses mit einem in Flammen stehenden Herz-Emoji.

Instagram / ciarranstott Ciarran Stott im Juni 2021

Instagram / rubyburciaga Ciarran Stott und seine Freundin Ruby Burciaga im Dezember 2021

Instagram / ciarranstott Ciarran Stott im Oktober 2020

