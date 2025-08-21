"American Idol": Diese Waffe nutzte Paula Abdul gegen Simon

Paula Abdul (63) hat eine amüsante Anekdote aus ihrer Zeit als Jurorin bei "American Idol" geteilt. In der "Jennifer Hudson Show" verriet sie, dass sie mit "Stacheln an ihren Absätzen" Simon Cowell (65) unter dem Jurytisch trat. Das sei nötig gewesen, da sich der bekannte Produzent ihr gegenüber nicht immer von seiner charmanten Seite gezeigt habe. "Willkommen in meiner Welt für ein Jahrzehnt", witzelte sie gegenüber der Gastgeberin, die selbst in der dritten Staffel der Show auftrat. Jennifer (43) bemerkte auch, dass Simon mittlerweile entspannter sei, worauf Paula scherzte, dass das Vatersein ihn ein wenig verändert habe – "aber nicht ganz".

Mit einem Lächeln erinnerte Paula an ihre gemeinsame Zeit bei "American Idol", wo sie zwischen 2002 und 2009 Jurykollegin von Simon und Randy Jackson (69) war. Trotz Simons spitzen Bemerkungen sehen sich die beiden ab und zu, wobei Paula betonte, dass die Dynamik im Kern gleich geblieben sei. Auch an Jennifer richtete sie einige warme Worte. Sie erzählte, dass sie nach Jennifers Ausscheiden aus der Show prophezeite, dass ihr großer Durchbruch noch bevorstehe. "Manche Leute müssen die Show gewinnen, andere brauchen das nicht, um am Ende groß rauszukommen", erklärte sie mit Bezug auf Jennifers spätere Erfolge.

Ein besonderes Highlight für Paula war das Wiedersehen mit Simon und Randy 2019 in der Kelly Clarkson (43) Show. Die drei reflektierten ihre Zeit bei der Show und schwelgten in Erinnerungen. Simon bekundete damals sogar den Wunsch, noch einmal ein gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen. Paula beschrieb die Reunion als "magisch" und sagte: "Es fühlte sich an, als hätten wir uns nie getrennt." Ihre Freundschaft und die gemeinsamen Erinnerungen an die Anfänge von "American Idol" scheinen bis heute etwas ganz Besonderes zu sein.

Getty Images Paula Abdul, Sängerin

Getty Images Simon Cowell, April 2022

Getty Images Paula Abdul bei der Hollywood Christmas Parade, November 2023

