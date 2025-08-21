Margot Robbie feiert Red-Carpet-Comeback nach der Babypause

Margot Robbie (35) hat am Mittwoch, dem 20. August, ihr Red-Carpet-Comeback gefeiert. Zum ersten Mal seit der Geburt ihres Sohnes im Oktober 2024 zeigte sie sich strahlend auf der Premiere ihres neuen Films "A Big Bold Beautiful Journey" im Four Seasons Hotel in Beverly Hills. Die Oscar-nominierte Schauspielerin zog alle Blicke auf sich in einem atemberaubenden schwarzen Minikleid mit semi-transparenten Details. Sie kombinierte das Outfit mit eleganten Riemchensandalen und trug ihr blondes Haar offen. Begleitet wurde sie von Co-Star Colin Farrell (49), der sich in Jeans, weißem T-Shirt und schwarzer Strickjacke ganz leger präsentierte.

Die Premiere markiert einen Meilenstein für die Hollywood-Größe, die sich seit ihrem letzten Film "Barbie" im Jahr 2023 eher zurückgezogen hatte. Mit "A Big Bold Beautiful Journey", einer romantischen Fantasy-Geschichte, kehrt Margot nun auf die große Leinwand zurück. Im vergangenen Jahr überraschte sie auf dem Red Carpet während ihrer Schwangerschaft mit ihrem modischen Feingefühl – ob bei Filmvorführungen oder bei ihrem eleganten Auftritt in Wimbledon im weißen Kleid mit schwarzen Punkten. Die Geburt ihres Sohnes, deren Details sie und ihr Ehemann Tom Ackerley (35) bislang privat halten, wurde im November bekannt, als Insider berichteten, dass es Mutter und Kind gut ginge.

Margot und Tom, die seit 2016 verheiratet sind, haben ihre Ehe und ihr Privatleben stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Dennoch erschien das Paar immer wieder gemeinsam bei Events oder wurde in entspannten Momenten gesichtet. Tom, ein britischer Produzent, ist nicht nur in Margots Karriere ein wichtiger Unterstützer, sondern auch ihr Partner im Unternehmen LuckyChap Entertainment. In Interviews schwärmte Margot schon öfter vom Zusammenhalt in ihrer Ehe und betonte, wie sehr ihr die Balance zwischen dem anstrengenden Schauspiel-Business und dem Familienleben am Herzen liegt.

Getty Images Margot Robbie, August 2025

Getty Images Colin Farrell und Margot Robbie, August 2025

ActionPress / Backgrid Margot Robbie im September 2024