Ciarran Stott hat wieder eine neue Frisur! Der Reality-TV-Star hatte in der Vergangenheit schon so manchen Look ausprobiert. So lernten ihn die Zuschauer der australischen Ausgabe von Bachelor in Paradise mit einer langen blonden Mähne kennen. Nach der Datingshow machte er dann einen radikalen Schnitt – und zwar buchstäblich. Er ließ sich einen Kurzhaarschnitt verpassen und färbte seinen Schopf außerdem Pink. Nun wagte das Verwandlungswunder erneut etwas Neues: Er rockt jetzt einen Buzz Cut!

"Sagt mir, wie ihr es findet", fordert Ciarran seine Follower auf Instagram auf, nachdem er ein Video von sich mit seiner neuen Frise gepostet hatte. In dem Clip zeigt er seine raspelkurzen Haare und scheint ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis seines Friseurbesuchs zu sein. Und was hält seine Webcommunity nun von seinem neuen Look? Die meisten feiern ihn und würdigen seinen Mut zu einer weiteren Typverwandlung mit zahlreichen Flammen-Emojis. Ein User schwärmt sogar: "Alter, gibt es eine Frisur, die du nicht tragen kannst?"

Andere Nutzer sind allerdings keine so großen Fans. "Mhhm, bin nicht so angetan davon" oder "Na ja, es ist mal etwas anderes...", schreiben nur zwei seiner Follower. Einen Vorteil hat sein neuer Buzz Cut aber auf alle Fälle: Seine Tattoos am Kopf sind wesentlich besser zu sehen! Anfang des Jahres ließ Ciarran sich nämlich zwei XXL-Pokémon-Tintenkunstwerke stechen.

Instagram / ciarranstott Ciarran Stott im August 2020

Instagram / ciarranstott Ciarran Stott im Oktober 2020

Instagram / ciarranstott Ciarran Stott im Januar 2020

