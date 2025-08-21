Frauenpower: Das macht den Erotik-Thriller "Fall For Me" aus

Der neue Netflix-Film "Fall For Me" bietet seinen Zuschauern spannende Momente und prickelnde Begegnungen auf Mallorca. Hinter den Kameras sorgten vor allem viele Frauen dafür, dass die Erotik nicht zu kurz kam. Hauptdarsteller Theo Trebs (30), der in dem Streifen den Verführer Tom spielt, erzählt im Promiflash-Interview nun, wie wichtig dies war: "Der Blick der Frau geht permanent auf mich. Maskenbildnerinnen, Kostüm, Regie, Spielpartnerin, Produzentinnen – das fällt schon auf." Am Set seien alle Beteiligten permanent im Dialog darüber gewesen, wie diese Emotionen am besten vor die Kamera gebracht werden können. "Wir haben viel darüber geredet, wie man Dinge zeigt, was attraktiv und anziehend ist", erinnert sich der Berliner.

Tonangebend war bei dieser Produktion die Regisseurin Sherry Hormann. Im Gespräch mit The Spot betonte sie zuletzt, wie wichtig die intimen Szenen für die Message von "Fall For Me" seien. "Was vereint uns Menschen eigentlich? Die Sinnlichkeit. Ich wollte in ein Fühlen gehen, ohne dass es Kitsch ist. Wir leben in einem Land, in dem so etwas gerne belächelt wird", gab sie zu bedenken. Sie selbst würde ihr Werk nicht als einen "Frauenfilm" bezeichnen, sondern erklärt: "Wenn eine Frau einen Film über eine Frau macht, ist es noch lange kein Frauenfilm. Aber ja, ich bin nun einmal eine Frau, und eigentlich wäre es schön, wenn noch mehr Blicke von Frauen eine Rolle im Geschichtenerzählen spielen würden."

Theos Szenenpartnerin in "Fall For Me" ist Svenja Jung (32). Die "Crooks"-Bekanntheit spielt Lilli, die eigentlich nur ihre Schwester Valeria auf Mallorca besuchen will. Vor Ort wird sie mit Valerias neuer Liebe konfrontiert, die in ihr Alarmglocken hervorruft. Eines Abends trifft sie dann den Klubmanager Tom, mit dem sie eine heiße Affäre startet. Für Theo waren die schlüpfrigen Szenen eine aufregende Erfahrung. Gegenüber Promiflash schwärmte er: "Mir geht es mit diesen Szenen supergut. [...] Ich finde, sie sind toll gelungen und sehen toll aus. Sie haben einen ästhetischen und inhaltlichen Wert."

Anzeige Anzeige

Julia Terjung / Netflix Svenja Jung und Theo Trebs, "Fall For Me"-Stars

Anzeige Anzeige

Julia Terjung / Netflix Sherry Hormann, Regisseurin

Anzeige Anzeige

Julia Terjung / Netflix Svenja Jung und Theo Trebs in "Fall For Me"