Ciarran Stott hat seiner Leidenschaft für Pokémon jetzt auf besondere Art und Weise Ausdruck verliehen! Der ehemalige Kuppelshow-Kandidat hatte an der fünften Staffel der australischen Version von The Bachelorette teilgenommen und in dem Format um das Herz von Angie Kent gekämpft. Schon damals waren auffällig viele Tattoos am ganzen Körper sein Markenzeichen, zudem trug er schulterlanges, blondes Haar. Das ist mittlerweile verschwunden, die Tintenbild-Kollektion erweitert er aber beständig: Auf seinem Kopf sind nun zwei besondere Motive hinzugekommen – ein Glurak und ein Zapdos!

Bei der australischen Rosenlady konnte der gebürtige Brite nicht landen und in der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise fand er ebenfalls nicht die große Liebe. Eine große Leidenschaft scheint jedoch die für die Anime-Figuren zu sein: "Zwei neue Bilder auf der Birne! Ich bin sehr stolz, meine zwei Lieblings-Pokémon auf meinem Kopf verewigt zu haben!", freute sich Ciarran jetzt über mehrere Schnappschüsse seiner neuen Tätowierungen auf Instagram, die er am Montag veröffentlichte. Das Glurak-Motiv auf der rechten und das Zapdos-Bild auf der linken Seite habe er sich kurz nach Jahreswechsel stechen lassen.

Dass nun auch sein Schädel nicht mehr von der Tätowiernadel verschont blieb, ist kaum verwunderlich – immerhin sind nur noch wenige Stellen auf seinem Körper für neue Tintenkunstwerke frei. Zwar reichen die Köpfe der Pokémon bis auf seine Schläfen, das Gesicht wolle sich Ciarran allerdings nicht verschönern lassen. Wie Daily Mail berichtete, habe der 26-Jährigen das seinen Eltern versprochen.

Ciarran Stott im Januar 2020

Ciarran Stott im Oktober 2020

Ciarran Stott, ehemaliger "The Bachelorette"-Kandidat

