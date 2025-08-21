Wieder vergeben: Marlisa Rudzio wünscht Ex Fabio alles Gute

Marlisa Rudzio (35) zeigt Größe: Die Reality-TV-Darstellerin wünschte ihrem Ex-Freund Fabio und dessen neuer Partnerin alles Gute. Fabio, der vor kurzem seine neue Liebe stolz auf Instagram präsentierte, bekommt von seiner Ex keine Steine in den Weg gelegt. In einer Story erklärte Marlisa: "Ich freue mich sehr für Fabio und seine Freundin und wünsche den beiden alles Beste auf der Welt." Ihre Botschaft versah sie zusätzlich mit einem Herz-Emoji.

Fabio und Marlisa gingen für einige Monate gemeinsam durchs Leben. Die ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmerin und der Tattooliebhaber lernten sich im Sommer 2023 kennen und machten ihre Liebe im Dezember gleichen Jahres publik. Vergangenen Juli war jedoch alles aus und vorbei: Auf Instagram gab Marlisa das Liebes-Aus bekannt.

Das Verhältnis der beiden war nicht immer so gut wie heute. Dieses Jahr trafen Marlisa und Fabio während der Reality-TV-Show Ex on the Beach aufeinander und es flogen die Fetzen. Die Blondine äußerte damals heftig ihre Wut über den Verlauf ihrer Trennung und ließ ihrem Ärger freien Lauf. Die Tatsache, dass sie heute positive Worte für Fabio findet, zeigt umso mehr, wie sehr die beiden über das Vergangene hinausgewachsen sind.

Instagram / mrs.marlisa Influencerin Mrs. Marlisa und Fabio

Instagram / fafo_32 Fabio mit seiner neuen Freundin Jessica

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio und ihr Freund Fabio im Dezember 2023

