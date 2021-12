So hatte sich Emmy Russ (22) die Zeit auf Temptation Island V.I.P. wohl nicht vorgestellt! Als der Reality-TV-Dauerkandidat Diogo Sangre (27) nachträglich in die Frauenvilla einzog, waren fast alle Ladys Feuer und Flamme. Zunächst bandelte die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin mit dem Hottie an, doch dieser schien offenbar mehr Interesse an ihrer Mitstreiterin Sandra Janina (22) zu haben. Gegenüber Promiflash verriet Emmy jetzt: Sie fand den Flirt der beiden etwas übertrieben!

"Dass Diogo Sandra interessanter fand, hat mich nicht gestört", stellte die Blondine im Gespräch mit Promiflash klar. Sie sei überhaupt nicht eifersüchtig, denn sie sei schließlich in einer Beziehung. "Aber manche Dinge macht man einfach nicht", erklärte sie ihre Haltung. Tatsächlich kamen sich die einstige Love Island-Teilnehmerin und der Muskelprotz beim Twister-Spiel ziemlich nahe. Das kam bei ihrer Mitkandidatin jedoch überhaupt nicht gut an. "Ich fand es ein bisschen übertrieben, es war ein bisschen extrem. Man hat gemerkt, dass es mit Absicht war – den Arsch ein bisschen in Diogos Gesicht halten und so", berichtete die 22-Jährige.

Auch wenn sich Sandra und der Ex on the Beach-Star in der Sendung gut verstehen, findet Emmy, dass sie im realen Leben kein gutes Paar abgeben würden. "Optisch gesehen wären sie ein sehr unterschiedliches Paar, was einerseits interessant sein könnte – andererseits aber auch irgendwie nicht passt", meinte sie.

"Temptation Island V.I.P." seit dem 11. November auf RTL+

