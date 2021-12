Diogo Sangre steht mal wieder zwischen mehreren Frauen! Der Reality-TV-Star ist bei den Ladys heiß begehrt. Das stellte sich bereits in so manchen Formaten heraus. Deshalb ist er wohl auch der perfekte Verführer für die diesjährige Staffel von Temptation Island V.I.P. – die vergebene Kandidatin Emmy Russ (22) sprang zumindest schon auf seine Masche an. Auch Teilnehmerin Sandra Janina (22) kam ihm bereits näher. Aber auf welche der beiden Damen steht Diogo eigentlich?

Der Tätowierer kann sich offenbar nicht so richtig entscheiden: "Ach, man ist ja logischerweise mit allen Mädels mal in Kontakt, redet mal mit der, mal mit der anderen. [...] Sandra ist eine sehr natürliche Frau - also schon eher das Gegenteil von Emmy. Aber beide sind hübsche Frauen und wir haben uns alle gut verstanden", erklärte Diogo im Gespräch mit Promiflash. Ein Glück muss sich der Muskelmann auch gar nicht festlegen.

Deshalb spielte er nicht nur mit Sandra das körpernahe Spiel Twister, sondern schlief auch mit Emmy in einem Bett. Letzteres hat aber nicht alleine Diogo initiiert: "Emmy ist ohnehin ständig auf Flirtkurs gewesen. Mit ihr zu schäkern, war nahezu unumgänglich", lachte er weiter im Interview mit Promiflash. Die Frau fürs Leben fand er bei "Temptation Island" aber nicht. "Ich habe in Vanessa mein perfektes Gegenstück gefunden", verriet er daraufhin. Vanessa und er lernten sich bei Ex on the Beach kennen.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Kate Merlan, Emmy Russ, Paulina Ljubas und Sandra Janina bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, "Ex on the Beach"-Star

Instagram / diogosangre Vanessa Mariposa und Diogo Sangre

