Sandra Sicora äußert sich zu vergangenen Fremdgeh-Vorwürfen

Für die Community von Sandra Sicora (31) ist das Thema nach all den Jahren noch immer nicht abgehakt. 2022 hatte sie mit ihrem damaligen Freund Tommy Pedroni bei Temptation Island V.I.P. teilgenommen. Im Laufe der Show ließ sich die Reality-TV-Bekanntheit immer mehr auf einen Verführer ein, was ihr heute noch vorgeworfen wird. Denn in ihrer Instagram-Story geht sie auf die Vorwürfe eines Users ein, der behauptet, dass Sandra Tommy bei Temptation Island fremdgegangen sei. "Ich habe weder eine emotionale noch eine sexuelle Verbindung zu einem der Verführer aufgebaut", stellt sie klar.

Laut der 31-Jährigen fange bei jedem allerdings das "Fremdgehen woanders an". Sandra beteuert, dass sie Tommy zu dem Zeitpunkt geliebt habe: "Meine Liebe zu ihm war mir zu 100 Prozent klar. Daher habe ich die ganze Situation natürlich 'locker flockig' gesehen." Zudem betont die Influencerin, dass sie und ihr Ex gemeinsam an dem Experiment haben teilnehmen wollen: "Uns beiden war bewusst, worauf wir uns da einlassen. Mehr sage ich dazu nicht."

Tommy sah das ganz anders als seine Ex. Nachdem sich Sandra und Kevin Platzer (25) zu nahe gekommen waren, kam für ihn keine Reunion infrage. "Obwohl ich Sandra immer in meinem Herzen haben werde, kann ich ihr einfach nicht vertrauen", erklärte der Franzose gegenüber Promiflash. Tommy habe keine gemeinsame Zukunft mehr gesehen: "Und ich will keine Beziehung führen, in der kein Vertrauen vorhanden ist. Sandra war für mich meine erste große Liebe, aber das reicht nicht aus, wenn das Vertrauen weg ist."

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

