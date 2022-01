Fiona Erdmann (33) macht ihren Hatern eine Ansage! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin erwartet aktuell ihr zweites gemeinsames Kind mit ihrem Partner Moe. Nachdem das Model im April einen schweren Schicksalsschlag erleiden musste, als es eine Fehlgeburt erlitt, kamen diese Neuigkeiten umso überraschender für Fans. Auch während ihrer Schwangerschaft treibt Fiona regelmäßig Sport – dafür musste sie nun harsche Kritik einstecken.

"Viele haben mir geschrieben: Oh mein Gott, du darfst doch keinen Sport machen in der Schwangerschaft", erzählte die werdende Mutter jetzt in ihrer Instagram-Story. Ihr sei bewusst, dass die körperliche Belastung immer nur in Absprache mit dem Arzt stattfinden sollte. "Grundsätzlich kann ich aber sagen, Bewegung ist gut! Wenn ihr keine Risikoschwangerschaft habt, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auch sportlich betätigen", erklärte die 33-Jährige. Dabei sei natürlich wichtig, was für Sport man mache – zu extremes Training sei nicht empfehlenswert.

Sie selbst setze momentan auf leichten Ausdauersport sowie leichtes Krafttraining. "Ich habe zum Beispiel sehr viel auf dem Rad trainiert", berichtete sie. Dies habe sie aber erst ab der 15. Schwangerschaftswoche gemacht. Zudem habe sie sich ein paar Dehnübungen speziell für Schwangere herausgesucht, die sie neben dem Cardio-Training und dem Gewichtheben mache. Während ihres Work-outs achte sie außerdem stets auf ihren Puls, um sich nicht zu überanstrengen.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit Moe und ihren Sohn Leo im Dezember 2021

Anzeige

ActionPress Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Februar 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de