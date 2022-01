Das ist eine Seltenheit! Die Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (40) ist seit 2017 mit dem Profitänzer Evgenij Voznyuk verheiratet. Ihr Liebesglück krönten sie rund ein Jahr später mit einem Töchterchen. Im Gegensatz zu anderen Paaren halten die beiden ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Hin und wieder mal teilt die TV-Bekanntheit ein Bild von sich mit ihrem Liebsten – so auch jetzt: Hier turtelt Motsi mit Evgenij!

Auf ihrem Instagram-Kanal gibt sie nun Einblicke in ihren Silvesterabend mit Evgenij. Die Turteltauben verbrachten offenbar einen ganz entspannten Abend, dafür aber im Partnerlook mit ihren weißen T-Shirts. Darunter schreibt Motsi: "So wie wir sind. Frohes Neues", und rief ihre Follower dazu auf, immer authentisch zu bleiben.

Obwohl sie ihre Liebe nicht so oft in der Öffentlichkeit präsentiert, sprach sie in einem früheren Interview total offen über ihre Ehe und erklärte, dass sie ihrem Evgenij ein zweites Mal das Jawort geben wolle: "Ich möchte mit meinem Mann auf die Malediven fliegen und ihn vor den Augen unserer Tochter noch mal heiraten."

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, 2020

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk, Dezember 2019

