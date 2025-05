Motsi Mabuse trotzt Minirock-Kritik mit frechem Video

Tänzerin Motsi Mabuse (44) sorgte am vergangenen Wochenende mit ihrem Auftritt als "Let's Dance"-Jurorin für Diskussionen. Beim Viertelfinale der beliebten RTL-Show trug sie ein silberfarbenes Minikleid in Wickeloptik mit One-Shoulder-Detail. Als Motsi ihren eleganten Look bei Instagram präsentierte, löste das bei ihrer Community jedoch gemischte Reaktionen aus. Während viele Fans begeistert waren und sie mit Komplimenten überschütteten, äußerten einige kritische Stimmen, dass sie Motsis Kleid "ein bisschen zu kurz" fänden. Motsi konterte gewohnt selbstbewusst: Sie postete erneut ein Video, das sie tanzend in dem ultrakurzen Minikleid zeigt. Dazu schrieb sie: "Das Leben ist zu kurz, trag den Minirock!"

Die Reaktionen auf Motsis Auftritt im Minikleid reichten von Bewunderung, wie "Wow Motsi, du siehst so mega aus!" bis hin zu kritischen Stimmen, die kommentierten, dass Miniröcke in Motsis Alter nicht mehr angemessen seien. Doch die selbstbewusste Tänzerin ließ sich von den Kommentaren nicht beeindrucken und konterte mit ihrem gewohnten Charme. Nur zwei Tage nach den ersten Reaktionen veröffentlichte sie ein weiteres Video und nahm die Kritik direkt auf, indem sie schrieb: "Oh mein Gott, ich war total getriggert, weil jemand meinte, in meinem Alter sollte man keine Miniröcke mehr tragen. Aber was hast du gesehen?"

Damit zeigte Motsi, die für ihren einzigartigen Stil und ihren lebensfrohen Charakter bekannt ist, einmal mehr, dass sie sich von den Meinungen anderer nicht aus der Ruhe bringen lässt. Das Netz feiert sie für ihre selbstbewusste Reaktion. Mit Kommentaren wie "Genau, Motsi!" und "Go Motsi!" drücken Fans und Wegbegleiter ihre volle Unterstützung aus.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im ultrakurzen Kleid

Getty Images Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

