So hält "Let's Dance"-Star Motsi Mabuse ihre Ehe am Laufen

Motsi Mabuse (44) steht im Moment wieder jeden Freitag vor der Kamera: Als Jury-Mitglied von Let's Dance gibt sie Woche für Woche ihre professionelle Meinung zu den Leistungen der Kandidaten ab. Ihr Privatleben hält der TV-Star gerne aus der Öffentlichkeit heraus, in einem Interview mit Bild gewährt sie aber nun einen seltenen Einblick. Seit über sieben Jahren ist sie mit dem Profitänzer Evgenij Voznyuk verheiratet – und verrät jetzt das Geheimnis ihrer Beziehung. Das sei "ganz einfach": "Zusammen lachen. Ehrlich miteinander sprechen, auch wenn es unangenehm ist. Und sich gegenseitig unterstützen – immer. Liebe verändert sich mit der Zeit – und das ist schön – aber man muss bereit sein, sich mit ihr weiterzuentwickeln, nicht dagegen."

Gemeinsam mit ihrem Liebsten hat die Tanztrainerin auch große Pläne für die Zukunft. In einem kürzlichen Interview mit Gala verriet Motsi, dass sie und ihr Ehemann planen, zumindest einen Teil ihres Lebens in Motsis Heimat Südafrika zu verlegen. "Wir schauen uns auch immer Häuser an, wenn wir in Kapstadt sind. Südafrika ist einfach ein sehr, sehr besonderes Land", schwärmte sie. Bis es so weit ist, wird es aber wohl noch eine ganze Weile dauern. Das Paar hat eine sechsjährige Tochter – bevor Auswandern zur Debatte steht, solle sie erst mal ihre Schule in Deutschland beenden.

Komplett wolle die 44-Jährige ihre Wahlheimat Deutschland aber nie hinter sich lassen – schließlich hat sie sich hier nicht nur ein Zuhause, sondern auch eine Karriere aufgebaut. Gemeinsam mit Evgenij betreibt sie eine eigene Tanzschule und steht neben "Let's Dance" auch regelmäßig für andere TV-Projekte vor der Kamera – aktuell für die Reality-TV-Show Die Verräter – Vertraue Niemandem!.

Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk bei der United Hearts Gala 2020 in Berlin

Getty Images Motsi Mabuse im März 2023

