Motsi Mabuse macht Ehemann Evgenij niedliche Liebeserklärung

Motsi Mabuse (44) gewährt der Öffentlichkeit nur selten einen Einblick in ihr Privatleben. Deswegen ist es umso besonderer, dass sie ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk auf Instagram eine öffentliche Liebeserklärung macht. Zu einem Bild des Unternehmers schreibt die Profitänzerin: "Du bist einfach ein erstaunliches menschliches Wesen. [...] Du bist einzigartig, egal wie stressig die Dinge werden. Du bist immer für mich da, für deine Tochter, für deine Schüler." Motsi lobt zudem seine Freundlichkeit, Aufmerksamkeit und Loyalität, die der Tänzer an den Tag legt.

In den Kommentaren findet sich neben zahlreichen Fankommentaren auch eine kleine Botschaft von Evgenij wieder. Der Familienvater nutzt die Gelegenheit und dreht den Spieß einfach um – auch Motsi bekommt eine Liebeserklärung. "Wenn ich so bin, wie ich bin, dann nur, weil ich dich habe. Du bist meine Quelle der Kraft und Inspiration. Ich liebe dich unendlich", schreibt er. Ein Social-Media-Nutzer und Fan des Paares schwärmt: "Was für eine tolle Liebeserklärung."

Motsi und ihr Mann sind seit rund zehn Jahren ein Paar. Sie lernten sich durch ihre große Leidenschaft kennen: beim Tanzen. 2017 schlossen die Tänzer sogar den Bund der Ehe und durften nur ein Jahr später ihre Tochter auf der Welt begrüßen. Im Gespräch mit Gala gab Motsi vor rund sechs Jahren zu verstehen, dass der Kinderwunsch des Paares noch nicht gestillt ist: "Der Wunsch nach einem zweiten Baby jagt uns."

Getty Images Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk bei der United Hearts Gala 2020 in Berlin

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse mit der Tochter von Oti Mabuse

