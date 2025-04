Bye bye Deutschland: Motsi Mabuse möchte gerne auswandern

Motsi Mabuse (44) hat überraschende Pläne für die Zukunft enthüllt. Seit über 25 Jahren lebt die gebürtige Südafrikanerin bereits in Stockstadt am Main, wo sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk und der sechsjährigen Tochter ein Zuhause gefunden hat. Doch in einem Interview mit Annika Lau (46), das bei Gala im TV ausgestrahlt wurde, verriet die Let's Dance-Jurorin, dass sie langfristig überlegt, zwischen Deutschland und Südafrika zu pendeln. Sobald ihre Tochter die Schule beendet hat, wird es ernst: "Wir schauen uns auch immer Häuser an, wenn wir in Kapstadt sind. Südafrika ist einfach ein sehr, sehr besonderes Land!"

Während sie schon lange in Deutschland zu Hause ist und von ihrem Umfeld für Eigenschaften wie Pünktlichkeit und Struktur als sehr deutsch beschrieben wird, betonte Motsi: "Meine Seele gehört nach Südafrika." Ganz aufgeben möchte sie ihre Wahlheimat allerdings nicht. "Komplett verlassen kann ich Deutschland, glaube ich, nie", erklärte die Tänzerin. Kein Wunder, schließlich hat sie sich mit ihrem Mann ein glückliches Leben in Deutschland aufgebaut. So führt das Paar unter anderem seit Jahren eine Tanzschule in Kelkheim und hat hier familiäre Wurzeln geschlagen.

Im weiteren Verlauf des Gesprächs geriet Motsi zudem regelrecht ins Schwärmen über ihren Liebsten. Sie schilderte: "Mein Mann ist mein alles. Der ist wirklich mein bester Freund." In seiner Nähe könne sie sich ganz öffnen und auch verletzliche Momente teilen. Die beiden heirateten 2017 und scheinen auch privat ein eingespieltes Team zu sein. Beruflich gesehen steht für Motsi demnächst die Teilnahme bei Die Verräter – Vertraue Niemandem! an. Doch wie sie selbst schon einsah, wird die Show kein Zuckerschlecken für die ehrliche Haut.

Anzeige Anzeige

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, Februar 2025

Anzeige Anzeige