Motsi Mabuse wird am 44. Geburtstag von "Let's Dance" geehrt

Motsi Mabuse (44), die beliebte Tänzerin und Let's Dance-Jurorin, wurde an ihrem 44. Geburtstag mit einer besonderen Ehrung gefeiert. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der erfolgreichen Tanzshow widmete das Team der temperamentvollen Südafrikanerin einen liebevollen Post. "Eleganz, Leidenschaft und eine Ausstrahlung, die ganze Säle füllt – Motsi, du bist weit mehr als nur eine Jurorin. Du bist Inspiration, Powerfrau, echtes Herz und pures Entertainment", heißt es in dem Beitrag. Die Worte betonen nicht nur ihren Einfluss auf die TV-Show, sondern auch ihre inspirierende Persönlichkeit. "Heute feiern wir dich. Eins ist sicher: Wo du auftauchst, wird es spannend!", lautet der Abschluss des herzlichen Geburtstagsgrußes.

Neben ihrer Rolle bei "Let's Dance" ist Motsi auch in anderen TV-Formaten aktiv. Zuletzt sorgte sie mit ihrer Teilnahme an der Show Die Verräter – Vertraue Niemandem! für Schlagzeilen, wo sie sich gemeinsam mit ihren Kollegen Joachim Llambi (60) und Jorge González (57) neuen Herausforderungen stellte. In Interviews plauderte die Powerfrau offen über die Schwierigkeiten des Formats und die Dynamik mit ihrem Jury-Team. Motsi, die stets für ihre positive Energie und ihren Einsatz bekannt ist, nimmt jede neue Aufgabe mit Gelassenheit und einem Augenzwinkern an. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihre professionelle Seite, sondern auch für ihre herzliche und authentische Art.

Motsis Weg zum Erfolg war alles andere als einfach. Die gebürtige Südafrikanerin wagte den mutigen Schritt nach Europa, um ihrem Traum vom Tanzen nachzugehen, und ließ sogar ein begonnenes Jurastudium hinter sich. Die heute so selbstbewusste Tänzerin sah sich häufig Vorurteilen gegenüber, nicht zuletzt wegen ihres Körpers, der nicht dem gängigen Ideal der Tanzwelt entsprach. Doch Motsi ließ sich nicht beirren und erarbeitete sich ihren Platz in der Branche. Ihre Geschichte zeigt, dass Leidenschaft und Durchhaltevermögen alles verändern können – Eigenschaften, die sie bis heute auszeichnen und zum Vorbild für viele machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse, Tänzerin

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi, 2025

Anzeige Anzeige