Elohim Prandi erlitt einen riesigen Schock! Eigentlich hatte der französische Handballstar an Silvester allen Grund zu feiern. Seitdem der Sportler 2019 in der französischen Nationalmannschaft debütierte, gehört er zu den ganz Großen in der Sportart. In zwei Wochen steht für den Franzosen die Handball-Europameisterschaft der Männer an – doch ob Elohim daran teilnehmen wird, ist fraglich: Denn er wurde an Silvester beinahe erstochen!

Wie die französische Tageszeitung Le Parisien berichtet, soll Elohim Silvester in Paris in einem Nobelviertel verbracht haben, wo es zu der Messerattacke kam. Bei dem Angriff habe der Handballstar mehrere Stichverletzungen erlitten und wurde daraufhin sofort in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-Jährige sei außer Lebensgefahr. Wie es zu dem Messerangriff kam, ermittelt jetzt die Polizei.

Auch sein Klub Paris St. Germain äußerte sich auf Twitter schockiert über die Vorfälle. "Der Club drückt seine Empörung über diesen Angriff aus und bietet Elohim Prandi und seinen Lieben all seine Unterstützung an, um diese Momente zu überstehen", dachten Mitglieder des Klubs an den Verletzen.

