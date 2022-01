Alle After-Fans aufgepasst! Supporter des Films kommen bald besonders auf ihre Kosten. Ein Jahr nach dem dritten Teil der beliebten Filmreihe rund um die komplizierte Liebesbeziehung von Tessa und Hardin bringt Netflix jetzt mit "Through My Window – Ich sehe nur dich" seine eigene stürmische Teenie-Romanze raus. Ein erster Trailer zum Film wurde schon veröffentlicht – und der verspricht einige heiße Momente!

Auf der offiziellen Instagram-Seite des Films kann man in dem Clip erste Einblicke in den Streifen gewinnen. Statt Tessa und Hardin kämpfen hier Raquel und Ares impulsiv um ihre Liebe. Das unauffällige Mädchen ist schon länger in ihren Nachbarn mit der mysteriösen Aura verliebt, sogar ihr WLAN-Passwort ist der Name des attraktiven Sportlers. Als Ares das entdeckt, weckt das sein Interesse. Die beiden stürzen sich Hals über Kopf in eine turbulente und impulsive Liebesgeschichte. Dabei kommen vor allem heiße Szenen und große Leidenschaft nicht zu kurz.

Hauptpersonen der spanischen Produktion sind Julio Peña Fernández (21) und Clara Galle (19). Für Model und Influencerin Clara ist der Film ihre erste große Rolle. Julio spielt seit 2019 schon in einer erfolgreichen Disney Channel Serie mit. Ab 4. Februar 2022 kann man den Film, der übrigens genau wie die "After"-Filme auf einer Wattpad-Story basiert, dann auf Netflix streamen.

Michael Oats/Netflix Clara Galle und Julio Fernández als Raquel und Ares

Netflix Szene aus dem Film "Through My Window"

Getty Images Julio Peña Fernandez und Clara Galle im November 2021

