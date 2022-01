Der Rapper Jim Jones (45) ist schon lange nicht mehr nur für seine Musik bekannt. Durch Realityshows wie "Chrissy & Mr. Jones" oder "Marriage Boot Camp" ist auch das Privatleben des Musikers immer wieder Thema in der Öffentlichkeit. Nun schockte der gebürtige New Yorker seine Fans allerdings mit einer sehr ungewöhnlichen Geschichte aus seiner Vergangenheit: Jims eigene Mutter brachte ihm bei, mit Zunge zu küssen.

Das verriet der 45-Jährige jetzt in dem Podcast "Lip Service": "Ich wurde von meiner Mutter aufgeklärt. Sie hat mir alles über Sex beigebracht. Meine ersten Kondome und so was. [...] Meine Mutter hat mir beigebracht, wie man küsst, als ich klein war. Sie hat mir beigebracht, wie man mit Zunge küsst." Den Kussunterricht bekam Jim von seiner Mutter allerdings nicht theoretisch, sondern praktisch, wie er noch einmal klarstellte: "Es war keine Anleitung. Sie hat es mir mit ihrem Mund gezeigt." Wie alt er dabei genau war, verriet er nicht.

Dass die Moderatorinnen und Podcast-Gäste auf diese Geschichte ziemlich geschockt reagiert haben, konnte Jim aber offenbar überhaupt nicht verstehen. "Sie ist meine Mutter!", verteidigte er sich. Für die ziemlich ungewöhnliche Aufklärung seiner Mutter hatte der "Perfect Day"-Interpret aber eine ganz einfache Erklärung: Sie war selbst noch ein Teenager als er zur Welt kam und hatte deshalb ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Sohn als andere Mütter. "Schaut euch all die Babys an, die selber Babys bekommen und wie sie mit ihren Babys umgehen. Es ist fast so als hätten sie eine kleine Schwester oder kleinen Bruder und kein Kind", erklärte er.

Anzeige

Getty Images Jim Jones in den MTV Times Square Studios, 2006

Anzeige

Getty Images Jim Jones beim Roc Nation Pre-Grammy Brunch, 2017

Anzeige

Getty Images Jim Jones im Hammerstein Ballroom in New York, 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de