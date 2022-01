Für Eric Stehfest (32) geht es nach Südafrika! Am 21. Januar geht das beliebte Format in die nächste Runde: Nachdem das Dschungelcamp im vergangenen Jahr aufgrund der anhaltenden Gesundheitslage nicht wie gewohnt stattfinden konnte, dürfen sich die Fans in diesem Jahr endlich wieder auf das Format freuen, wie sie es kennen. Diverse Stars wurden bereits bestätigt. Nun wurde bekannt gegeben: Eric wird den Cast ergänzen!

Auf Instagram gab RTL bekannt, dass auch der Schauspieler um die Dschungelkrone kämpfen wird. Und Eric scheint mehr als motiviert zu sein: "Ich möchte diesem Lebensabschnitt die Krone schenken und selbst König des Dschungels werden", zeigte er sich zuversichtlich.

Die ersten Kandidaten sind schon auf dem Weg nach Südafrika: Neben Lucas Cordalis (54) trat unter anderem auch der einstige Bachelorette-Kandiat Filip Pavlovic (27) bereits die Reise in den Dschungel an.

Anzeige

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest im Juni 2020

Anzeige

RTL / Matea Smolcic Eric Stehfest bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Filip Pavlovic im Dschungelshow-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de